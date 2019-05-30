فيديو| بسمة ترد على أنباء انفصالها عن عمرو حمزاوي

علقت الفنانة بسمة لأول مرة، على أنباء انفصالها عن أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي.
وخلال سحور قناة "روتانا"، أكدت بسمة في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أن الانفصال جرى بالفعل، ولكن على الرغم من ذلك يشتركا في تربية ابنتهما "نادية" بتوافق تام، قائلة "أنا وعمرو بنحافظ على علاقة محترمة جدا، وراقية جدا".
وأضافت بسمة أنها تعيش في الوقت الحالي، مع والدتها وابنتها نادية في القاهرة.
وكان مصدر مقرب من الفنانة بسمة، كشف في تصريحات سابقة لـ"هن"، انفصالها عن عمرو حمزاوي منذ عدة أشهر.
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