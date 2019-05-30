انت الان تتابع تفاصيل خبر حاخامات أوروبا يطالبون برموز تعبيرية للديانة اليهودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - قدَّم حاخامات اليهود الأوروبيون التماساً إلى المنظمة العالمية المعنيَّة بالموافقة على اعتماد الرموز التعبيرية في وسائل التواصل الاجتماعي "إيموجي"، مطالبين بإضافة رموز للديانة اليهودية.

وبحسب ما ذكرته "يورونيوز" اليوم الخميس، أرسل الحاخامات رسالة إلى "جمعية أونيكود" غير الربحية، والتي تنظم تمثيل النص في منتجات الحاسوب، يطلبون فيها إنشاء رمز تعبيري جديد يشير إلى الدين اليهودي.

وأضافت الرسالة الموقَّع عليها باسم الحاخام غادي جرونيتش: إن "هناك رموزاً تعبيرية لنساء يرتدين الحجاب، ولرجال الدين العرب"، متسائلاً: "هل تم نسيان اليهود؟!".

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ويعدّ استخدام الرموز التعبيرية وصور تعبيرات الوجه والرموز والأوضاع والحالات أمراً شائعاً في الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية كافة، حتى إنه بات لغة عالمية يلتفّ الجميع حول تأويلٍ واحد لكل رمز من تلك الرموز.

وتقول رسالة الحاخامات اليهود في أوروبا: "إذا كان من المشروع عرض الملابس التقليدية للدين الإسلامي، فإننا نعتقد أن هناك مجالاً لعرض الرمز اليهودي أيضاً"، مضيفاً: إن "هذه الخطوة ستساعد في القضاء على معاداة السامية".

جدير بالذكر أن هناك عديداً من الرموز في الديانة اليهودية، مثل: "النجمة السداسية، والشمعدان السباعي، وكباه (القبعة) ، وجاي (الرقم 18 باللفظ العبري)، والميزوزة، والهامسا".