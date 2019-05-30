انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب السلفادور والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - وقع زلزال بقوة 6.6 درجات، اليوم الخميس، في مدينة لاليبرتاد بجمهورية السلفادور.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال يبعد عن مدينة لاليبرتاد بنحو 27 كيلومتراً باتجاه الجنوب الغربي.
وأضاف البيان أن عمق الزلزال يصل إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وحتى الساعة لم تكشف سلطات السلفادور عما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر في الأرواح والممتلكات.
وحذرت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور، على حسابها في موقع تويتر من احتمال حدوث موجة تسونامي، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن المحيط الهادئ خلال الساعات الأربع القادمة.
وشعر سكان العاصمة سان سلفادور بالزلزال وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق.
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