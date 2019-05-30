منيو العزاب والمغتربين اليوم: شيش طاووق دجاج والحلو كنافة بالنوتيلا

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

المقادير

كيلو وراك مخلية

معلقة كبيرة زيت

كوب زبادي

معلقة كاتشب

معلقة مايونيز

معلقة مستردة

رشة (ملح- فلفل- بابريكا- زعتر- ريحان- حبهان مطحون- ثوم بودر)

مكعبات بصل

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل ألوان

معلقة خل

طريقة التحضير

- تقطع أوراك الدجاج إلى مكعبات في وعاء عميق.

- تضاف البهارات والخضار المقطع، وتتبل جيدًا لمدة لا تقل عن ساعتين.

- توضع الخضراوات وأوراك الدجاج المقطعة في أعواد خشبية، وترفع على الشواية أو في صينية مدهونة بالزيت، وتدخل الفرن لمدة ساعة.

الحلويات

كنافة بالنوتيلا

المكونات

½ ك كنافة

شوكولاتة نوتيلا

100 جرام زبدة

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لينة

شراب القطر

زبدة للدهن

طريقة التحضير

- فكّي الكنافة من بعضها.

- سخني الزبدة على النار وفور ذوابانها صبيها على الكنافة بالتساوي وقلبيها جيدا باستخدام يديكِ حتى تتشرب الكنافة من الزبدة جيدا.

- سخني الفرن على 250 درجة مئوية.

- قسمي الكنافة على قسمين.

- ادهني صينية الخبز بقليل وضعي نصف كمية الكنافة فيها واضغطي عليها لتشكل قرص مستوي.

- كرري العملية في صينية أخرى نفس النوع والمقاس مع النصف الأخر من الكنافة.

- ادخلى قرصي الكنافة في الفرن، واتركيهما حتى يصبح لونهما ذهبي مقرمش.

- اخرجي الكنافة من الفرن، وصبي على القرصين الساخنين شراب القطر.

- اتركي الكنافة حتى تبرد وتتشرب القطر كليا.

- في طبق التقديم ضعي قرص واحد من الكنافة على الطبق.

- افردي شوكولاتة النوتيلا على السطح بالكمية التي ترغبين بها.

- غطي طبقة الشوكولاتة النوتيلا بقرص الكنافة الآخر.

- يمكنك تزيين السطح بالكريمة المخفوقة، أو الفستق الحلبي المبشور.

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