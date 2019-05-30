"المرأة للإرشاد" يطالب رئيس امتحان "آداب المنصورة" بتعويض طالبة "التبول"

أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ما جرى من قبل رئيس لجنة الامتحان بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بمنع طالبة من الذهاب إلى دورة المياه، حتى تبولت على نفسها لا إراديا.
وذكر المركز في بيان له أن هذه تعد مخالفه قانونية، ويجب معاقبة رئيس اللجنة قانونيا لتعريض حياة طالبة للخطر.
وأكد المركز في بيانه، أنه على الدولة التزام صريح بمناهضة العنف وفق نص المادة 11 من الدستور المصري، وتهيئة الوسائل المناسبة لتمكين المرأة والطفلة الأنثى من التعليم، ومواقع صنع القرار، منوها بأن ما بدر من جانب الدكتور الجامعي يعد حدا من قدرات الطالبة على اجتياز الامتحان، وعدم تهيئة الوسائل الملائمة لنجاحها.
وطالب رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز، بإحالة الدكتور الجامعي للتحقيق، ووقفة عن العمل، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة لتعريض حياة طالبة للخطر، مع تمكين الطالبة من الامتحان مرة أخرى.
وقال "الدنبوقي" لـ"الوطن" إن تلك الواقعة ستظل تطارد الطالبة لفترات طويلة، تستوجب مطالبة الدكتور الجامعي بالتعويض المناسب لجبر الضرر الواقع على الطالبة نفسيا وماديا، مضيفا أن المركز سيقدم الدعم القانوني للطالبة، والوقوف بجوارها للحصول على حقوقها كاملة.
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