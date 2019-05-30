حب السيطرة يدفع ميحان ماركل للتخلص من مربية طفلها

اهتمام وعناية خاصة تعطيها دوقة ساسكس ميجان ماركل لطفلها "آرتشي"، حيث أنها لا تسمح لأحد الاقتراب منه، مما أدى إلى زيادة المشاكل مع موظفي الأسرة المالكة، حيث اضطرت إحدى المربيات لترك العمل.

فبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحف بريطانية، أن ميجان ماركل لا تسمح لأحد بالاقتراب من طفلها، صاحب الأسبوعين من عمره، فهي تحب السيطرة على كل شيء، مما يعيق عمل المربيات في الاعتناء بالطفل وتلبية واجبات الأم.

وذكرت الصحف البريطانية أيضًا أن ميجان تدع والدتها بحمل طفلها لدقيقة واحدة، ومن ثم عادت والدة ميجان إلى موطنها بأمريكا مرة أخرى بعدما بقيت بجانب ابنتها ثلاثة أشهر قبل الحمل لمساعدتها والوقوف بجانبها.

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وكانت مصادر أخرى، ذكرت بأن الأمير هاري وميجان لم يرغبا في توظيف المربية، كما أنهما يعتنيان بتربية طفلهما ولا ينشرون أي معلومات أو تفاصيل عنه.

و"آرتشي" هو الابن الأول للأمير هاري وميجان، ويحتل المرتبة السابعة في سلسلة الخلافة، فمن وراءه يأتي جده الأمير تشارلز، وعمه الأمير وليام، وأبناء عمه الثلاثة، وهم جورج وشارلوت والأمير لويس البالغ من العمر 5 أشهر، بالإضافة إلى والده الأمير هاري.

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