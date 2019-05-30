فيديو| حسام حبيب في "عايشة شو": طلبت إيد شيرين في المطبخ

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، هي بطلة حديث المطرب حسام حبيب أمل، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائيتي "النهار" و"القاهرة والناس"، وتحدث خلال البرنامج عن علاقتهما سويا، ومشكلاتها مع عمرو دياب، وروى تفاصيل زواجه منها.

قال حسام حبيب إنه عند طلبه الزواج من شيرين كانت تجمعهما علاقة صداقة منذ 5 سنوات، وقالت له والدتها على سبيل المزاح ،"إحنا هنعيل بقى"، موضحا أن شيرين هي من طلبت يده، وهو لا يعد هذا أمرا غير مرغوب فيه، مؤكدا أنها هي من تبرز ذلك، "بالعكس هي اللي مبينة للناس إنها اللي طلبت إيدي".

ورغم التفاهم الذي يظهره الثنائي دوما لجمهورهما، إلا أن حسام حبيب قال إن تلك الزيجة ليست على هواء كثير من أصدقاء الطرفين، "فيه ناس كتير مش مباركين الجوازة، وناس كتير مستنيين الطلاق ومستكترين عليا شيرين، وفيه ناس حاطينها في حتة البيزنس".

وأكمل حديثه عن حماته، ووصفها بأنها خفيفة الظل، وعن موقف تقدمه لشيرين قال، "شيرين قالتلي روح قول لماما إنك عايز تتجوزني، اطلب إيدي منها، وكانت في المطبخ قلت افتح معاها الموضوع وأجس النبض".

مضيفا، "إنا عايز أقولك على حاجة بس متتخضيش، تخيلي لو بقولك جوزيني شيرين، قالتلي يالا يا ابني إحنا هنعيل".

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ثم انتقل للحديث عن أزمة شيرين وعمرو دياب، وقال إن الأخير لم يهنأه بفرحه، وهو متفهم ذلك، وأكد أن ما قالته شيرين كان في إطار الهزار داخل حفل زفاف خاص، وما كان يجب أن يخرج للجمهور، وأضاف، "مقدرتش اتدخل في الأزمة دي، لأن مينفعش أقعد مع عمرو دياب ويوقولي زوجتك غلطانة، والعكس صحيح كمان".

وتطرق حسام خلال حديثه عن علاقتهما بعد الزواج مؤكدا أن العصبية تجمعهما، ورغم ذلك يقدرون بعضهما البعض، وأضاف، "لو متجوزتش شيرين مكنتش هتجوز غير لما ألاقي حد شبهي".

وأكد أن أكثر ما يحترمه في زوجته هو علاقتها الطيبة بطليقها الموزع محمد محمد مصطفى بسبب الأطفال، كما قال إنه تجمعه به علاقة طيبة أيضا.

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