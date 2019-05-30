كيلي جينر وابنتها "ستورمي" خلال كواليس جلسة تصوير

واشنطن - لايف ستايل تقضي نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر الكثير من الوقت مع ابنتها الوحيدة "ستورمي". وفاجأت كيلي البالغة من العمر 21 عاما مرتادي صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" والذين يبلغ عددهم أكثر من 136 مليون شخص بنشرها صور جديدة التقطتها مع ابنتها "ستورمي" بطريقة الـ"selfie mirror"، وذلك بكواليس جلسة تصوير خاصة بـ"Kylie Skin". واستثمرت كيلي جينر العدد الضخم عبر صفحتها لتروج لمنتجاتها الخاصة بالبشرة "Kylie Skin" ونشرت عددا من ردود الفعل الإيجابية عن منتجاتها. Advertisements قد يهمك أيضًا:

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