نجمات بإطلالات ملكية من توقيع جورج حبيقة في مهرجان "كان"

أسدل مهرجان كان السينمائي بنسخته الثانية والسبعين الستار على لوكات آسرة ومميزة رصدناها على أهم نجمات الصف الأول من حول العالم، ورأينا كل الستايلات والقصات ومختلف الأنماط والتدرجات اللونية اللافتة هذا العام.

وتمكنت الشهيرات من أن توفر لنا بلوكاتهن مصادر وحي لا تعد لإطلالاتنا في المناسبات المهمة، أما ما استوقفنا وانطبع في ذاكرتنا إلى الأبد هذا العام، فقد كانت فساتين جورج حبيقة للنجمات التي كانت ذات الطابع الملوكي التي رأيناها على مدار أيام المهرجان والتي حملت توقيع المصمم اللبناني المبدع جورج حبيقة.

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فمن منا قد تنسى فستان برينكا شوبرا الأبيض الملائكي ذا الطبقات التي جعلتها تبدو كعروس فاخرة في فرحها، أو لوك المخرجة اللبنانية نادين لبكي ذا الياقة العالية والمفتوح عند الصدر مع أكمام وترصيعات لامعة تكسو قسمه العلو؟ كذلك، من الفساتين التي أسرتنا منذ لحظة رؤيتها كان فستان Madison Beer الأسود ذو الكشاكش والحجم الكبير والذي جعلها محط الأنظار على السجادة الحمراء، إلى جانب فستان CAMILA COELHO ذي القطار الطويل الذي منحها الكثير من الإبهار الفاخر.

ولم تكن نادين لبكي العربية الوحيدة التي اختارت تصاميم حبيقة في مهرجان كان السينمائي، فقد لمعت الإعلامية اللبنانية ديما صادق بفستان فضي براق من ابتكاره، كما خطفت أنفاسنا المؤثرة على فرحات بفستان ذي نقوش لافتة وأكمام منسدلة.المصدر - مجلة الجميلة

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