سارة سلامة تنشر أحدث جلسة تصوير لها عبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف استايل
رغم خروجها من سباق الدراما الرمضاني فإن الفنانة سارة سلامة تبحث عن الجدل وتحاول لفت الأنظار إليها، وهذه المرة قررت نشر جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
وظهرت سارة بفستان قصير للغاية ومكشوف من منطقة الصدر أيضًا، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة، وأكد بعض متابعيها أن ملابسها لا تتلاءم مع الشهر الكريم، بينما لفت نظر البعض الآخر أنها فقدت كثير من وزنها، وطلبت منها بعض الفتيات تفاصيل الحمية الغذائية التي خضعت لها وجعلتها تتمكن من الوصول للوزن المثالي.
كان من المفترض أن تخوض سارة سلامة سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "كتف قانوني" لكن العمل خرج من هذا الموسم لصعوبة تسويقه.
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