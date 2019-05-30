دراسة مفزعة..واحد من كل 3 رجال معرض للإصابة بهشاشة العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" دراسة قالت إن واحد من كل 3 رجال لديه ضعف في العظام ومعرض للإصابة بمرض هشاشة العظام.

وقالت إن مرض هشاشة العظام عادة ما يكون مصدر قلق بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث.

ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإنه من المفاجئ أن عددا كبيرا من الشباب والرجال في منتصف العمر معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

ويقول العلماء إن ما يقرب من واحد من كل 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما، يعانون من رقة العظام "osteopenia"، وهي حالة تسبب ضعف العظام وهي مقدمة لهشاشة العظام.

ويقول الفريق القائم على الدراسة من جامعة ميسيسيبي الأمريكية إن النتائج تظهر أن الأطباء يحتاجون إلى إجراء مسح ومراقبة للبالغين من سن مبكرة، وكذلك في حاجة لمزيد من التعليم والتوعية للأطفال بمخاطر المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 10 ملايين أمريكي يعانون من هشاشة العظام.

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كما حذر الفريق من أنه يمكن للكسور، خاصة في الفخذ التسبب في عواقب وخيمة. فمضاعفات كسر الورك تؤدي إلى معدلات عجز دائمة بنسبة 50%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الوفيات لدى النساء يتراوح بين 15 إلى 20 عامًا بعد الإصابة، بينما يبلغ معدل وفيات الرجال 33٪.

بالنسبة للدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لتقويم العظام، نظر الفريق في كثافة المعادن في العظام لما يقرب من 200 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 عامًا.

تم فحص البالغين عند مفصل الفخذ والعمود الفقري القطني، وأسفل الظهر، وهما منطقتان معروفتان بالتعرض للكسور.

أظهرت النتائج أن 26 % من المشاركات الإناث مصابات برقة العظام وكذلك 28% من المشاركين الذكور.

ويحدث هشاشة العظام عندما تكون العظام أضعف من المعتاد، عند الوصول إلى النقطة التي تنكسر فيها بسهولة.

ويقول الباحثون إن أفضل طريقة للحفاظ على صحة العظام هي من خلال تمارين رفع الأثقال، والتي تشمل المشي والركض والمشي والرقص.