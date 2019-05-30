انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع سبعة أشخاص وفقد 20 في انقلاب قارب بالمجر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 12:51 مساءً - قالت وزارة الداخلية المجرية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، فيما فقد 20 آخرون أمس الأربعاء، معظمهم من كوريا الجنوبية بعد انقلاب قارب سياحي في نهر الدانوب، إثر اصطدامه بقارب آخر.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، كريستوف غال، إن 33 كورياً جنوبياً كانوا على متن القارب، بينما قال مشغل القارب وآخرون إنه كان يحمل 32 مسافراً. وتم التعرف على اثنين من أفراد الطاقم كما أكدت وسائل إعلام مجرية.

وقال بال جيورفي، المتحدث باسم الخدمة الوطنية للإسعاف، إن سبعة أشخاص ممن تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى في حالة مستقرة عقب الحادث الذي وقع ليلة الأربعاء.

Advertisements

كما ذكرت وكالة الأنباء المجرية (MTI) أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على المفقودين، وفقاً لـ"الوكالة الفرنسية".

ونهر الدانوب هو أهم أنهار المجر، الذي يقسم البلاد إلى جزأين غربي وشرقي. ومن الأنهار المهمة الأخرى: نهر تيزا ونهر درافا.

وتشكل المجر مقصداً للسائحين الباحثين على الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية، والموجودة في مختلف مدنها وبلداتها التي تزخر بالإرث الثقافي والفني الحضاري.

ويزور العاصمة بودابست سنوياً نحو 30 مليون سائح، ويتوسطها نهر طويل، وتعدّ أكبر مدن البلاد وهي المركز السياسي والاقتصادي، ويستطيع السائح الوصول إليها بسهولة بوسائل المواصلات المختلفة بسبب موقعها في قلب أوروبا واشتراكها في الحدود مع سبع الدول، بالإضافة إلى مرور نهر الدانوب منها.