أشهر ماركات "عطور الياسمين" للمرأة الرومانسية

باريس - لايف ستايل
تعتبر زهرة الياسمين من أكثر الأزهار التي تعبق عندما تدخل في تركيبة العطر. وغالباً ما تميل السيدات ذوات الشخصية الرومانسية إلى اختيار العطور الزهرية وتحديداً العطور التي تفوح منها رائحة الياسمين، إذ أنها تبقى طوال النهار وتحيط صاحبتها بهالة من الأنوثة العطرة.
في ما يأتي أجمل العطور التي دخلت أزهار الياسمين في تركيبتها فزادتها نفحات أنثوية ناعمة:
عطر Elie Saab Le Parfum
هو عطر شرقي- زهري للنساء، يتألف من مقدمة يفوح منها عطر زهر البرتقال الأفريقي. أما قلب العطر فغنيّ بخلاصة زهرة الياسمين التي تعبق منه بشكل ساحر، وتتكوّن قاعدة العطر من الباتشولي وأخشاب الأرز من فرجينيا والورد والعسل الأبيض.
عطر BVLGARI Jasmine Noire
هو عطر زهري غني بالروائح الدافئة. تفوح من مقدّمته روائح النباتات الخضراء مع زهرة الغاردينيا في مزيج ساحر، فيما يأتي قلبه غنياً بنفحات الياسمين المنعشة مع العنبر واللوز. أما قاعدة العطر فتتقدّمها روائح الخشب وعرق السوس.
عطر Dior Diorissimo
هو عطر زهري للنساء يتألف من مقدمة غنيّة بعطر الأوراق الخضراء والبارغموت، فيما تفوح من قلبه رائحة إكليل الجبل والزنبق وزهرة الليلك والياسمين والبورونيا والنرجس وزنابق الوادي. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والزباد.
عطر Fan di Fendi
هو عطر زهري- فواكه للنساء، يتألف من مقدمة غنيّة بعطر اليوسفي والكشمش الأسود والكمثري، فيما تفوح من قلبه رائحة الياسمين الزكية ورائحة مسك الروم والورد. أما قاعد العطر فتتكوّن من الباتشولي والجلد.
عطر Jo Malone White Jasmine &Mint
هو عطر زهري-عشبي للنساء والرجال معاً، يتألف من مقدمة غنيّة بعطر الكزبرة والكشمش الأسود والنعناع والبابونج والبرغاموت والحبهان. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة براعم البرتقال والياسمين وزنابق الوادي. في حين تتكوّن قاعدته من البرقوق المجفف والمسك والشاي وأخشاب الغاياك ونجيل الهند وأخشاب الأرز.
عطر Tom Ford Jasmin Rouge
هو عطر شرقي- زهري للنساء يتألف من مقدّمة غنيّة بعطر الزنجبيل والقرفة والبرغاموت واليوسفي والفلفل. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة الياسمين وزهر البرتقال والمريمية، فيما تغتني قاعدته بالعنبر والفانيليا والجلد والأخشاب.
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