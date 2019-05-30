لندن - لايف استايل
جمعنا لكِ تسريحات شعر طويل، متوسّط وقصير بأساليب ناعمة ومميّزة تليق بأيّام العيد من وحي نجمات مهرجان كان 2019 لتختاري منها ما يناسب شعركِ وستايلكِ الخاصّ.
برزت بين تسريحات مهرجان كان 2019 المرفوعة، تسريحة الكعكة، العالية، كتلك التي اعتمدتها إيزابيل غولارد مع خصلات أماميّة متدلّية من منتصف خطّ الشعر، كعكة كارولينا كوركوفا المبتكرة والملتفّة بأسلوب لافت ومميّز، كذلك الكعكة العالية جدا التي اعتمدتها كلٌّ من فلورنس بوغ وكوكو روشا والكعكة المنخفضة بأسلوب كلاسيكيّ ناعم وراقٍ كناتاشا بولي وجاسمين توكس.
تبدو فكرة تزيين تسريحة الشعر البسيطة بإكليل الورود الناعمة بأسلوب إيل فانينغ وداكوتا فانينغ فكرة مميّزة، جربي العقدة باللّون الأزرق الفاتح مع الشعر النصف المرفوع أو البونيتايل بأسلوب جوزيفين سكريفر.
تنوّعت تسريحات الشعر المنسدل بين الكلاسيكيّة النديّة المسترسلة مع فرق جانبيّ بأسلوب أدريانا ليما، سيندي برونا وإشواريا راي وبين الخصلات بتموجات عفويّة بأسلوب كندال جينير وريتا أورا وأيضا النجمة مارغوت روبي التي اعتمدت الجدائل الناعمة والرفيعة للخصلات الأماميّة لتسريحة شعرها المسترسلة.
شاهدي الصور واختاري تسريحات شعركِ بأساليب عصريّة ولافتة بأسلوب نجمات مهرجان كان السينمائيّ لعام 2019.
قد يهمك أيضا:أبرز التسريحات لاختيار الأفضل والأنسب لك هذا الموسم
تسريحات شعر من وحي نادين نجيم في "خمسة ونصف"
كانت هذه تفاصيل خبر تسريحات شعر عصرية مِن وحي نجمات مهرجان كان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.