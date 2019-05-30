تسريحات شعر عصرية مِن وحي نجمات مهرجان كان 2019

جمعنا لكِ تسريحات شعر طويل، متوسّط وقصير بأساليب ناعمة ومميّزة تليق بأيّام العيد من وحي نجمات مهرجان كان 2019 لتختاري منها ما يناسب شعركِ وستايلكِ الخاصّ.

برزت بين تسريحات مهرجان كان 2019 المرفوعة، تسريحة الكعكة، العالية، كتلك التي اعتمدتها إيزابيل غولارد مع خصلات أماميّة متدلّية من منتصف خطّ الشعر، كعكة كارولينا كوركوفا المبتكرة والملتفّة بأسلوب لافت ومميّز، كذلك الكعكة العالية جدا التي اعتمدتها كلٌّ من فلورنس بوغ وكوكو روشا والكعكة المنخفضة بأسلوب كلاسيكيّ ناعم وراقٍ كناتاشا بولي وجاسمين توكس.

تبدو فكرة تزيين تسريحة الشعر البسيطة بإكليل الورود الناعمة بأسلوب إيل فانينغ وداكوتا فانينغ فكرة مميّزة، جربي العقدة باللّون الأزرق الفاتح مع الشعر النصف المرفوع أو البونيتايل بأسلوب جوزيفين سكريفر.

تنوّعت تسريحات الشعر المنسدل بين الكلاسيكيّة النديّة المسترسلة مع فرق جانبيّ بأسلوب أدريانا ليما، سيندي برونا وإشواريا راي وبين الخصلات بتموجات عفويّة بأسلوب كندال جينير وريتا أورا وأيضا النجمة مارغوت روبي التي اعتمدت الجدائل الناعمة والرفيعة للخصلات الأماميّة لتسريحة شعرها المسترسلة.

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شاهدي الصور واختاري تسريحات شعركِ بأساليب عصريّة ولافتة بأسلوب نجمات مهرجان كان السينمائيّ لعام 2019.

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