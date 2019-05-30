صور| ولدت بعد 6 أشهر فقط.. "سايبي" أصغر رضيعة في العالم بوزن التفاحة

بلغ وزن طفلة رضيعة أمريكية تدعى "سايبي" عند ولادتها نحو 245 جرامًا، حيث ولدت بعد الشهر السادس من الحمل دون اكتمال نموها داخل رحم والدتها، ليسجل اسمها كأصغر رضيعة في العالم على الإطلاق.

أُصيبت الأم بتسمم الحمل وارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، وعلى الفور جرى نقلها إلى مستشفى في مدينة" سان دييجو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما اضطر الأطباء لعمل عملية ولادة على وجه السرعة، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

وظن الأطباء والأم أيضا أن الرضيعة لن تبقى على قيد الحياة لأنها ولدت بعد 6 أشهر من الحمل، بينما عادة ما يولد الأطفال بعد 40 أسبوعا، الأمر الذي خالفته "سايبي" التي خرجت من المستشفى بصحة جيدة.

Advertisements

وذكرت مستشفى "شارب ماري بيرش" للنساء وحديثي الولادة، التي دخلتها الأم في بيان، أن الرضيعة خرجت من المستشفى إلى المنزل، في وقت سابق من هذا الشهر، بوزن 5 أرطال أي نحو 2 كيلو جرامًا تقريبا، وذلك بعد أن قضت نحو خمسة أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وجاء في البيان أن سجل "أصغر طفل" الذي تحتفظ به جامعة أيوا، صنفت سايبي كأصغر رضيعة في العالم على الإطلاق.

وقال أستاذ طب الأطفال في جامعة أيوا، إدوارد بيل، لوكالة أسوشيتد برس، إن سايبي تقدمت سجل "أصغر طفل" بوزنها الضئيل.

​