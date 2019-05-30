شرطيون ينجحون في إجراء عملية ولادة لسيدة في الشارع بفضل "الهاتف"

ربما كان الحظ حليفهم، بمرورهم بجانب الدورية التي كانت تطوف بشارع البتراء في محافظة إربد، بالأردن، توقفت سيارة مدنية بجانب الدورية، وطلب السائق منهم المساعدة بشكل عاجل، فقد كانت برفقته سيدة على وشك الولادة.

داهمهم الوقت، ولم تتمكن السيدة من الذهاب للمستشفى، وطلب السائق مساعدتهم في ولادتها، اتصلت دورية الشرطة بالإسعاف، ولكنهم لم يتمكنوا كذلك من الحضور، فقد كانت الولادة تحدث بالفعل، فما كان منهم إلا أن خضعوا وبدأوا في عملية إخراج الجنين.

وقالت صحيفة "السوسنة" الأردنية، إن أفراد الشرطة، كانوا على اتصال بأفراد من هيئة الإسعاف طوال فترة الولادة، حيث لم يتمكنوا من الحضور في الوقت المناسب، وبفضل تعليماتهم، تمكن رجال الشرطة في إنجاح عملية الولادة.

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نقلت السيدة ومولودها إلى مستشفى "بديعة" الحكومي في إربد وحالتهما الصحية جيدة.

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