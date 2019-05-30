خرجت زوجة كولومبية عن المألوف، حينما قررت أن تعاقب زوجها بطريقة قاسية، عقابا له على خيانته، الواقعة حدثت في مدينة بارانكيا الكولومبية، حيث شوهد الرجل دون ملابس فوق سيارة تطوف به الشوارع.
القصة بدأت بحسب "ديلي ميل" البريطانية، عندما ضبطت الزوجة، زوجها في أحضان عشيقته داخل أحد الفنادق الصغيرة في المدينة، وقررت أن تعاقبه وألا تغفر له فعلته أبدا إلا بعد معاقبته.
جاء شرط عقابه، أن يدور في شوارع المدينة، وهو دون ملابس، وخضع الزوج لأوامر زوجته، وطاف في المدينة مستلقيا على بطنه فوق إحدى السيارات، وأخذ المارة يصورونه.
المقاطع المصورة انتشرت على نطاق واسع عبر صفحات "السوشيال ميديا"، وقال رواد تلك المقاطع إنهم شعروا بالغضب الشديد جراء معاقبة الزوج الخائن بتلك الطريقة.
من جهتها، ألقت الشرطة القبض على الزوج، بتهمة الإخلال بالنظام العام، بعد ظهوره في الشارع عاريا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عقاب مذل من سيدة لزوجها بعد خيانته: "زفة بعربية وبدون ملابس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.