فيديو| عقاب مذل من سيدة لزوجها بعد خيانته: "زفة بعربية وبدون ملابس"

خرجت زوجة كولومبية عن المألوف، حينما قررت أن تعاقب زوجها بطريقة قاسية، عقابا له على خيانته، الواقعة حدثت في مدينة بارانكيا الكولومبية، حيث شوهد الرجل دون ملابس فوق سيارة تطوف به الشوارع.

القصة بدأت بحسب "ديلي ميل" البريطانية، عندما ضبطت الزوجة، زوجها في أحضان عشيقته داخل أحد الفنادق الصغيرة في المدينة، وقررت أن تعاقبه وألا تغفر له فعلته أبدا إلا بعد معاقبته.

جاء شرط عقابه، أن يدور في شوارع المدينة، وهو دون ملابس، وخضع الزوج لأوامر زوجته، وطاف في المدينة مستلقيا على بطنه فوق إحدى السيارات، وأخذ المارة يصورونه.

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المقاطع المصورة انتشرت على نطاق واسع عبر صفحات "السوشيال ميديا"، وقال رواد تلك المقاطع إنهم شعروا بالغضب الشديد جراء معاقبة الزوج الخائن بتلك الطريقة.

من جهتها، ألقت الشرطة القبض على الزوج، بتهمة الإخلال بالنظام العام، بعد ظهوره في الشارع عاريا.

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