يرفض الأطفال والكبار قبول فكرة الانهزام في مختلف مراحل حياتهم، وهو ما حدث مع "يوسف"، بطل قصة اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، الذي كان يرفض فكرة الانهزام وخاصة في السباحة.
ورغم محاولات والدته إقناعه أنه لا يستطيع شخص أن يفوز طوال الوقت، رفض الاقتناع بهذه الفكرة، حتى أقنعته والدته بطريقة حكيمة لتقبل فكرة الانهزام.
ونقدم لكم اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "يوسف والانهزام"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر حواديت ديمة والجدة سليمة.."يوسف والانهزام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.