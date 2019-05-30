مجموعة غوتشي لريزورت 2020.. شعارات نسوية ومطرزات على شكل "رحم امرأة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توجه عشاق الموضة إلى متاحف الكابيتولين في روما لحضور عرض غوتشي لموسم ريزورت 2020، حيث أشاد المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل بالحرية خاصة فيما يتعلق بأجساد النساء مع ظهور شعارات مؤيدة للاختيار في جميع أنحاء المجموعة.

ويعد موقع المعرض لهذا العام من المباني التاريخية العديدة التي اختارتها غوتشي لتقديم مجموعتها السنوية لأزياء العطل، بما في ذلك دير كلمنست ويستمنستر ومعرض بالاتين في قصر بيتي في فلورنسا.

ويُعد متحف Musei Capitolini أول متحف حديث في التاريخ، الذي فتح أبوابه للجمهور في عام 1734، وفي ملاحظات العرض قال ميشيل: إنه زار الموقع الثقافي طوال فترة شبابه؛ ما سمح لرواد العرض بإلقاء نظرة على مصدر إلهامه للمجموعة، والتي كما هو الحال مع معظم تصميماته، تشير إلى المحادثة بين الماضي والحاضر.

كان الموضوع المتكرر في المجموعة هو وجهة نظر مؤيدة للاختيار، خصوصًا بالنظر إلى القوانين المتغيرة التي تحدث في ألاباما وعبر الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى رحم مطرز على مقدمة أحد الفساتين، تم وضع شعار النسوية من سبعينيات القرن العشرين ، "جسدي ، خياري" على ظهر سترة.

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وكتبت غوتشي على إنستغرام: "هذه القطعة تعكس رؤية المدير الإبداعي المستمرة للحرية والمساواة والتعبير عن الذات، ومنذ تأسيس Chime for Change في عام 2013 - الحملة العالمية التي تمثل وتؤيد المساواة بين الجنسين - تؤكد غوتشي التزامها طويل الأمد اتجاه النساء والفتيات من خلال تمويل مشاريع في جميع أنحاء العالم لدعم الحقوق الجنسية والإنجابية وصحة الأم وحرية خيارات الفرد."

بغض النظر عن المراجع السياسية، كان العرض غنيًا أيضًا بأثواب التوغة والروبات المستوحاة من روما القديمة، ومجوهرات تشير إلى هرقل وقطع يمكن تشبيهها بالأزياء التي ترتديها الراهبات.

وقوبلت هذه القطع بلمسات حديثة أكثر ملائمة، بما في ذلك زخارف ميكي ماوس والطبعات والتصميمات الجريئة والغريبة التي أصبحت غوتشي مشهورة بها.

وحضر الصف الأول للعرض أبرز نجوم هوليوود أمثال سلمى حايك وهاري ستايلز وزوي سالدانا وناعومي كامبل، إلى جانب المحررين والمؤثرين.