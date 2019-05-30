الامارات | التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة تعود إلى أبوظبي خلال عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة تعود إلى أبوظبي خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن عودة التخفيضات الكبرى المرتقبة لمدة 24 ساعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك، حيث يستفيد المقيمون والزوار على حد سواء من حسومات مجزية على مشترياتهم، اضافة الى باقة متنوعة من عروض التسوق على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية، وتبدأ التخفيضات الكبرى في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم 5 يونيو وتستمر لغاية الساعة 10 من صباح اليوم التالي، وذلك جزء من مبادرة موسم عروض أبوظبي للتخفيضات.

يشارك في التخفيضات أكثر من 500 متجراً في 16 مركزاً تجارياً في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، حيث يمكن للمتسوقين الذين يتطلعون للحصول على عروض استثنائية اختبار مهاراتهم وقدراتهم في التسوق خلال ماراثون التسوق الذي يستمر 24 ساعة، وتحمل هذه الفعالية بالإضافة إلى التخفيضات تجارب جديدة تناسب الجميع من مسابقات ’تسوق واربح‘ والعروض الترفيهية وبرامج الأطفال، حيث يستضيف"مارينا مول" عرض "نيكلوديون روكس" و"هيلي مول" برنامجاً تعليمياً للأطفال، بينما يكون زوار "دلما مول"و"المول - المركز التجاري العالمي" في أبوظبي، و"الجيمي مول" في العين على موعد مع مسابقات "تسوق واربح"، كما تنظم مراكز التسوق الأخرى عروضاً ترفيهية حية خلال العيد.