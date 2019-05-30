تعرفي على الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تعد إزالة الشعر عملية مزعجة ومؤلمة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج والتهاب البشرة والإصابة بجروح ونمو الشعر إلى الداخل. ويمكن تجنب هذه المشاكل من خلال التحضير الصحيح للبشرة قبل إزالة الشعر والعناية الجيدة بها بعد إزالة الشعر.

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن هناك عدة طرق لإزالة شعر الساقين أو شعر العانة أو الشعر تحت الإبطين، ألا وهي: ماكينة الحلاقة العادية وماكينة الحلاقة الكهربائية والشمع وكريمات إزالة الشعر.

وأضافت هوبر أن نصل ماكينة الحلاقة العادية قد يتسبب في الإصابة بجروح صغيرة، تؤدي بدورها إلى نمو الشعر إلى الداخل.

وعند استخدام الكريمات تتم إزالة الشعر بشكل كيميائي، وتعد هذه الطريقة عنيفة. أما الطرق الأخرى مثل ماكينة الحلاقة الكهربائية والشمع فتتيح إمكانية التمتع ببشرة ملساء لعدة أسابيع. ومع الاستخدام المتكرر لماكينة الحلاقة الكهربائية ينمو الشعر بشكل أقل كثافة، كما أنه يكون أكثر رقة.

التحضير السليم

ومن جانبه أكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني كريستوف ليبيش على أهمية التحضير السليم للبشرة قبل إزالة الشعر لتجنب المشاكل والمتاعب المحتملة؛ حيث ينبغي غسل البشرة وتجفيفها جيدا.

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ومن الأفضل إزالة الشعر بعد الاستحمام؛ حيث يعمل الاستحمام على فتح المسام، وبالتالي يمكن إزالة الشعر بصورة أسهل.

ويراعى عدم استخدام جل استحمام أو إضافات استحمام تحتوي على زيوت، كما لا يجوز الاستحمام لمدة طويلة، كي لا تترقق البشرة بشكل زائد عن الحد.

وتساعد رغوة الحلاقة على إنزلاق ماكينة الحلاقة بسهولة ونعومة، ما يحد من الإصابة بجروح صغيرة. وتتم إزالة الشعر عكس اتجاه نمو الشعر.

العناية الجيدة

وأكد ليبيش على أهمية العناية الجيدة بالبشرة بعد إزالة الشعر؛ حيث ينبغي تهدئة البشرة باستخدام بلسم ذي تأثير مبرد ومرطب. كما يمكن استخدام مكعبات الثلج أو الكمادات الباردة.

ومن الضروري أيضا عدم استعمال مزيلات العرق أو أية مستحضرات تحتوي على الكحول أو مواد عطرية، تجنبا لتهيج البشرة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم ارتداء ملابس ضيقة خلال الساعات الأولى بعد إزالة الشعر، كي لا تحتك البشرة مسببة تهيجها.

وبشكل عام يُفضل إزالة الشعر ليلا، كي يكون أمام البشرة متسع من الوقت للاستشفاء.