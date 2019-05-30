في العيد.. تألقي بالجينز الباتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يتألق الجينز بمظهر الباتيك في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Dior وClosed وStella McCartney و Proenza Schouler و Maison Margiela وGanni.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الباتيك هو إحدى طرق الصباغة الفنية، التي تشتهر بها أندونيسيا، مشيرة إلى أنه شهد رواجا كبيرا في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأضافت جيرلوف أن مظهر الباتيك يمتاز بتدرج لوني باهت، ويتمتع بطابع جريء ومتحرر، لافتة إلى أنه يزين هذا الموسم السروال والشورت والجاكت والجمبسوت الجينز.

وأردفت خبيرة الموضة أن توليفة الأزرق والأبيض تشهد رواجا كبيرا هذا الصيف، مشيرة إلى أن الباتيك يبدو أنيقا ورائعا مع الإطلالة الكاملة أو عند تنسيقه مع قطعة أخرى تنطق بالأناقة والفخامة.