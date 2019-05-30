بطابع عسكري.. عرض أزياء فريد من نوعه بالتعاون مع الجيش الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (CNN) -
في أزياء لا يغلب عليها سوى اللونين الأخضر والأسود، شهدت الأيام الماضية عرض أزياء فريد من نوعه في روسيا.. فمن حضره، وكيف تميز عن غيره؟
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قدم الجيش الروسي وبالاشتراك مع مجموعة أزياء العلامة التجارية "بلاك ستار" عرض أزياء مميز، في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، بموسكو.
ويُشار إلى أن عرض الأزياء قد حضره رئيس شركة العلامة التجارية "بلاك ستار"، تيمور يونسوف، والمعروف باسم تيماتي. بالإضافة إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
ووفقاً لرئيس شركة العلامة التجارية "بلاك ستار"، عمل فريق تيماتي على مجموعة الأزياء هذه منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع متخصصين من شركة الأزياء العسكرية "أرميا روسيي".
وبالنسبة للقيم المشتركة التي انعكست في عرض الأزياء، فأوضح تيماتي أنها "القيادة، والوطنية، والاهتمام بالتفاصيل، والثقة الكاملة، في كل خطوة جديدة".
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