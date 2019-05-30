الأشعة فوق البنفسجية تؤذي العين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

حذر البروفيسور فرانك هولتس من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على العين؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى إتلاف خلايا الشبكية مسببة إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق UV400.

وتزداد أهمية ارتداء نظارة شمسية خلال العطلات الشاطئية؛ نظرا لأن حبيبات الرمال وسطح مياه البحر تعكس أشعة الشمس. ومن المهم أيضا أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.