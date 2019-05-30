تسريحات لحماية الشعر الطويل أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يتعرض الشعر الطويل للتعقد والتلبد أثناء النوم، ما يُفقده رونقه.

ولتجنب ذلك ينصح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه بتصفيف تسريحة الكعكة مع ربط الشعر بشكل مرتخ. ويراعى الابتعاد عن الدبابيس والربطات المطاطية؛ نظرا لأنها تضر بالشعر وتتسبب في تقصفه.

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وبدلا من ذلك يمكن استخدام ربطة الشعر المصنوعة من الحرير والمعروفة باسم (Scrunchie)؛ حيث إنها تحمي الشعر وتحافظ عليه، مع مراعاة تطبيق سيروم عناية قبل تصفيف تسريحة الكعكة.

وأشار داجنه إلى أن الضفيرة تعد من التسريحات، التي تعمل على حماية الشعر أثناء النوم، مع مراعاة أن يتم تصفيف الضفيرة بشكل مرتخ وعدم استخدام ربطات شعر معدنية.

كما لا يجوز أن تكون الخصلات نحيلة للغاية؛ لذا ينبغي الابتعاد عن تسريحة الضفيرة، التي تحاكي شكل سلسلة العمود الفقري للسمكة.