أشياء يفعلها الرجل أفضل من المرأة.. تعرف عليها

يتميز الرجل بصفات وأفعال تجعله مميزًا أكثر من النساء، عرضت صحيفة "التلجراف" البريطانية، بعضا منها.

الخروج من المنزل

يتميز الرجل بأنه لا يحتاج الكثير من الوقت حتى يكون جاهزًا للخروج من المنزل، عكس المرأة التي تستغرق الكثير من الوقت سواء في تحضير الملابس أو وضع مستحضرات التجميل.

التسوق

الرجل غالبًا يكون على علم بما يريد شرائه، حيث يضع ميزانية محددة لما يريده، عكس المرأة التي تتسم بالمبالغة في شراء الملابس وأدوات التجميل.

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عدم الوقوع في الخداع

الرجل يستخدم عقله أكثر من عاطفته، لذلك لديه القدرة على عدم الوقوع في الخداع ولا يكون فريسة سهلة مثل المرأة التي تتعرض لذلك بشكل أكبر من الرجل.

شيخوخة البشرة

جلد الرجل يحتوي على طبقة أكثر سمكا من جلد الأنثى، فهو يفرز كمية أكبر من الزيوت عبر الغدد للحفاظ على الرطوبة وحماية البشرة من الجفاف.

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