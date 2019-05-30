تألقي في العيد مع موديلات مميزة من البلوزة البيضاء

تسعى كل فتاة إلى الظهور بإطلالة مميزة خلال العيد، وبخاصة تزامنه مع فصل الصيف، ولأن لكلّ موسم ألوانه، فكما تتميّز المواسم الشتوية بالألوان الداكنة، أتت بدورها المجموعات الصيفية ذات طابع نابض بالحياة إذ طغت تدرّجات النيون والألوان الزاهية على المجموعات.

ولم يغب اللون الأسود الكلاسيكي عن المنصّات أيضًا، في الوقت ذاته، إذ يُشكّل أساسًا في خزانة كلّ سيّدة؛ لكن على الرغم من كلّ ذلك، كان للّون الأبيض حضور قوي ومميّز في مجموعات الأزياء الجاهزة لربيع 2019، فأتى في الملابس والأكسسوارات في تنسيقات رائجة ومطعّمة بالإبتكار. من القطع التي لفتت نظرنا على المنصة الربيعية هي موديلات بلوزة بيضاء بقصّات مختلفة ومميّزة، إذ يمكنكِ تنسيقها في لوكات مختلفة الطابع بحسب أسلوبكِ. تعرّفي أكثر على مختلف تصاميم بلوزة بيضاء واستوحي منها لتدرجي أكثر الموديلات رواجًا في خزانتكِ الصيفية.

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وكان التركيز كبير على القميص في مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019، خصوصًا تلك ذات اللون الأبيض، إذ أتت بقصّات متنوّعة تندرج تحت القميص الطويل والقميص القصير على شكل Crop Top. لفتنا موديل قميص أبيض طويل من Jil Sander بقصّته الواسعة التي ستمدّكِ بالراحة في اللوكات الصيفية وستجعل إطلالتكِ عصرية في الوقت نفسه. أمّا بالنسبة للقميص القصير فاستحوذ على انتباهنا التصميم من Chanel الذي انتقل من المنصّات العالمية إلى إطلالات العديد من الفاشينيستا. لا تتردّدي أنتِ أيضًا وأدرجي موديل القميص إن كان طويل أم قصير ليكون بلوزة بيضاء تجمّل إطلالتكِ هذا الصيف.

بلوزة بيضاء على شكل تيشرت

ويبقى التيشرت الأبيض قطعة أساسية في خزانة كلّ سيدة وشابة، مهما تنوّعت الألوان ومهما برزت القصّات المبتكرة على منصّات العروض، وهو تصميم حاضر دائمًا على منصّات العروض. الدليل على ذلك هي تصاميم بلوزة بيضاء على شكل تيشرت مثل الموديلين المينيماليين من Brandon Maxwell وPrada: بلايز سهلة التنسيق ويمكنكِ اعتمادها في لوكات كاجوال وكاجوال شيك.

بلوزة بيضاء ذات أكمام منتفخة

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وأصبحت الأكمام المنتفخة من بين الصيحات الأكثر رواجًا هذا الموسم، إذا كنتِ من محبّات المجازفة، فتصميم Balmain المطعّم بالإبتكار والغرابة سيكون الأنسب لكِ. أمّا موديل البلوزة البيضاء من Mugler فهو حتمًا سيبرز اهتمامكِ بعالم الموضة ومواكبتكِ للصرعات الجديدة.

بلوزة بيضاء ذات كتف واحد

نحن من محبّات البلايز ذات القصّات غير المتماثلة خصوصًا في القسم العلوي، فهي كفيلة بنقل الإطلالة إلى مستوى آخر ولفت الأنظار إلى اللوك ككلّ.

وبرزت موديلات بلوزة بيضاء على منصّات العروض الربيعية بقصّة الكتف الواحد التي ستضيف حتمًا رونقًا خاصًّا لإطلالتكِ، وعليكِ أن تستوحي من تنسيقات كلّ من دار Oscar de la Renta إذا كنتِ محبّة للأسلوب البوهيمي وMax Mara إذا أردتِ لوك كلاسيكي.

كما يمكنكِ تنسيق هذا الموديل من البلايز مع سروال دنيم سكيني وحذاء كعب لإطلالة بسيطة وعصرية معًا.

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