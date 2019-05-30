بالفيديو| بعد خلعها الحجاب.. أول ظهور إعلامي لفنانة عربية شهيرة بـ"غطاء رأس"

من جديد، تثير الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الجدل حول "حجابها"، عقب ظهورها كضيفة في برنامج "يا مسهراني"، في بث مباشر من مدينة دبي الإماراتية.

وأطلت "بدرية" بعباءة بيضاء تحمل نقوشا بنية، مع وضع تربون "بني" صغير الحجم، يكشف شعرها، في أول ظهور إعلامي لها بالحجاب، منذ تخليها عنه خلال الأشهر الماضية، في ظل ظهورها بـ"الحجاب" خلال شهر رمضان الجاري، خلال كل الصور التي نشرتها لنفسها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وذلك دون إعلانها عن تراجعها عن خلع الحجاب.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع أول صورة للفنانة الإماراتية دون حجاب في شهر رمضان، متسائلين عن مدى جديتها في العودة للحجاب، دون ردها على التعليقات.

وكانت بدرية، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن خلعها الحجاب، من خلال مقطع فيديو بصحبة صديقتها في إحدى صالونات التجميل، ظهرت خلاله كاشفة عن شعرها، مقررة قصه وصبغه باللون الأصفر.

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وعلقت الفنانة الإمارتية على ظهورها بدون حجاب، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على "إنستجرام" قائلة: "هذا قراري الأخير.. لا تسألوني متى وكيف ولماذا".

وكانت الفنانة بدرية أحمد، أعلنت ارتدائها الحجاب في مايو 2018، عن طريق نشر مقطع فيديو مرتدية به نظارة شمسية وحجابا أسودا، وعلقت قائلة: "أشكر وجزاكم الله ألف خير لكل شخص دعا لي الله يثبتني، وأرجو عدم مقارنتي بأي شخص أو فنانة أو حرمة تراجعت عن ارتداء الحجاب، هذا القرار أنا مسؤولة عنه أمام ربي ونفسي وأهلي، وكان القرار حلو وحمدًا لله تحجبت".

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