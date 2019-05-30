"تقتل والدتها بإيد الهون وأخرى تقتل طفلها بسبب خلافات مع طليقها".. أغرب حوادث القتل في أسبوع

"تقتل والدتها بيد الهون وأخرى تتخلص من طفلها بسبب مشاكل مع طليقها"، حوادث قتل هذا الأسبوع راح ضحيتها أم بعد قتلها على يد ابنتها في منطقة الزيتون، وغيرها من حوادث القتل الغريبة التي تكررت، رصد "هُن"، أبرزها.

تقتل والدتها بـ "أيد الهون" وتذبح قطة فوق جثتها

حالتها النفسية دفعتها لتقدم على قتل والدتها صاحبة الـ 81 عامًا، بطريقة "بشعة"، واعترفت الفتاة في التحقيقات في قسم الزيتون بأنها هشمت رأس والدتها " بيد الهون " وذبحت القطة، وقطعت أجزاء من وجه والدتها، ثم جلست بجوار الجثة حتى حضور أشقائها، بعد حديثها معهم تليفونيًا، عقب ارتكابها الجريمة أمس.

وظهر من التحقيقات أن الفتاة يبدو أنها تعاني من أمراض نفسية، لذلك تقرر عرضها على مستشفى الأمراض النفسية وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تقتل طفلها بسبب خلافات مع طليقها

خلافات عائلية مع زوجها السابق جعل أم تتجرد من المشاعر الإنسانية وتقدم على قتل طفلها في شرم الشيخ.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأم قائلة "ثمة خلافات عائلية مع زوجها السابق دفعتها لارتكاب الواقعة، حيث قام والد الطفل بتهديدها بأخذه، ليعيش مع زوجته الثانية، ويحرر له شهادة ميلاد".

وأكدت القاتلة أن الطفل دون أوراق ثبوتية، وأن والده التي تزعم الأم علاقته به يقيم في محافظة الإسكندرية، وقررت النيابة العامة حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستدعاء والد الطفل وفحص علاقات الأم.

طالب يقتل حبيبته لرفضها عمل "بلوك" لصديقها على "فيس بوك"

رفضت عمل "بلوك"، لصديقها على "فيس بوك"، فكان مصيرها القتل، وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 20، اليوم تأجيل محاكمة المتهم بقتل حبيبته، لشكه في سلوكها بمنطقة النزهة، لجلسة 28 أغسطس المقبل، لسماع المرافعات.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "أحمد. م. ع"، 22 عامًا، طالب، في القضية رقم 8131، بقتل المجني عليها "أميرة. ع. ا"، عمدًا وعقد العزم على قتلها إثر خلافات جمعت بينهما، حيث توجه للمكان الذي أيقن تواجدها فيه، وما أن ظفر بها بمفردها حتى استل سلاحا أبيض "سكين" وطعنها طعنتان بمنطقة الظهر.

وتوصلت تحريات طه أحمد عودة رائد بقسم شرطة النزهة، أسفرت عن ارتباط المجني عليها بعلاقة عاطفية مع المتهم، وكانا في سبيلهما إعلان خطبتهما لولا حدوث بعض الخلافات بسبب عدم إتمام المتهم دراسته واكتشافه لاستضافتها لأحد الأشخاص على موقعها الإلكتروني، وطلب منها إنهاء علاقتها معه، لكنها رفضت، مما جعله يعقد العزم على قتلها.

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