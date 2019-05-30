اعتني ببشرتك قبل العيد في 4 خطوات يوميا

تتعرض البشرة أحيانًا للجفاف، بسبب قلة شرب المياه في رمضان، وللمحافظة على نضارة بشرتك وتغذيتها بصورة مناسبة، اتبعي أربع خطوات يوميًا للاعتناء بها قبل العيد.

الميكب

إزالة الميكب من الوجه، تضمن بشرة نظيفة خالية من الملوثات والسموم، خاصة وأن المكياج في أحيان كثيرة يتسبب في غلق المسام بسبب المستحضرات التي يتم تطبيقها على البشرة.

غسل الوجه

بعد إزالة الميكب، يجب غسل الوجه بمستحضر له علاقة بنوع البشرة، وتجنب استخدام مستحضرات البشرة الدهنية على سبيل المثال على البشرة العادية، بل يجب اختياره بعناية.

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لوشن

رغم قلة استخدامه من قبل كثير من الفتيات، إلا أن اللوشن يعمل على تهدئة البشرة بعد غسلها بمنظف قوي، ويقلل من شدتها، ويساعد على النضارة.

الترطيب

يعتبر الكريم الليلي، من أهم مستحضرات التجميل، لأن البشرة تصبح أكثر استعدادًا للاستفادة بالتغذية والترطيب خلال النوم، وفي الصباح يكون الوجه نضرًا ومشرقًا.

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