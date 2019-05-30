جنيفير لوبيز بإطلالة "وردية" مع أصدقائها في لوس أنجلوس

رصد موقع "ديلي ميل" النجمة جنيفير لوبيز أثناء انضمامها إلى أصدقائها على العشاء في لوس أنجلوس.

وأعلنت لوبيز عن قائمة حفلاتها في أغسطس/ آب المقبل، إذ تبدأ حفلات الشهر بحفل في تل أبيب 1 أغسطس/ آب، ثم تطير إلى موسكو لتحيي حفلا 4 أغسطس/ آب لتعود إلى تركيا لتحيي حفلا 6 أغسطس/ آب، قبل أن تحيي حفلها في مصر 9 أغسطس/ آب في العلمين، وتعود من جديد إلى روسيا لتحيي حفلا آخر 11 أغسطس/ آب.

وتحاول كعادتها لوبيز أن تطل على جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ على قوامها الممشوق، وبخاصة مع تقديمها الاستعراضات والرقص على المسرح بجانب الغناء، وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية حيث نشرت مؤخرا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من استعداداتها للحفلات المقبلة من داخل الجيم.

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