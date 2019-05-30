انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق.. حكم بإعدام فرنسي سابع مدان بالانتماء لـ"داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:52 صباحاً - أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام مواطن فرنسي سابع؛ على أثر إدانته بالانتماء إلى تنظيم "الدولة".

يأتي هذا بعد إصدار المحكمة ذاتها حكماً بإعدام 6 فرنسيين آخرين، لإدانتهم بالتهمة نفسها، خلال الأسبوع الحالي.

وقال مصدر قضائي بالمحكمة لوكالة "الأناضول" التركية: إن "المدان الصادر بحقه حكم الإعدام تسلمته السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر".

وأوضح أن "المدان هو ياسين صقم (29 عاماً)، المنحدر من بلدة لونيل في جنوبي فرنسا، وأحد أشهر الجهاديين"، بحسب الإعلام الفرنسي.

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من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب: إن قرار المحكمة "جاء وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب جريمة، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية".

وأضاف حرب: إن "الحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره".‎

ويعاقَب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكَّن الإرهابيين من تنفيذ الجريمة، باعتباره فاعلاً أصلياً.

وتنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمدٍ أي عمل إجرامي، أو تستَّر على شخص إرهابي.