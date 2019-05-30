أوضاع مهنية صعبة تواجه مواليد العقرب خلال أسبوع

مهنيًا: تواجه بعض الاوضاع المهنية والمالية الصعبة يوم السبت تحت تاثير القمر من برج الدلو بحيث تتلاحق التاثيرات السلبية فما عليك الا أن تفكر ببعض الحلول المناسبة التي تخرجك من ازمتك بأقل خسائر ممكنة وان تقوم ببعض الاستشارات كي تتفادى الافلاس تمالك اعصابك وتجنب المشاكل ولا ترتجل عملا ولا كلاما فالاضواء مسلطة على ادائك.

تتبدل الظروف الفلكية لصالحك مع انتقال القمر إلى الحوت يومي الاحد والاثنين بحيث يتعاطف معك ويحتضنك ويشجعك على أن تعمل بقوة حتى مع الامور الصعبة تتسارع الاحداث وتتلاحق فتفرح لانفراج وتسوية وتحتفل بانتصار لذلك كرر المحاولات لتعزيز وضعك المهني في هذه الفترة الايجابية والواعدة واستفد من نوعية الوقت الناجحة كما قد تتاح لك فرصة في المجال المالي يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من برج الحمل ما يجعلك تفكر بسفر أو رحلة أو تخطط لمشروع دراسي ناجح أو انتقال إلى عمل جديد لكن حاول أن تنهي اعمالك على الوقت لا تتأخر وتتعامل مع الظروف بهدوء تام اذا اردت الامان أن وجود القمر في الثور المواجه والمعاكس لبرجك يومي الخميس والجمعة يسبب لك ضغوط حاول أن تضبط اعصابك وخفف مزاجيتك كي لا تخسر حلفاء كن دقيقا وابتعد عن المشاكل كليا كن منفتحا اكثر ولا تسبح في عالم من الارباك والالتباس والاوهام اترك العاصفة تمر بسلام بدون نتائج مخيبة وابتعد عن الاستعراضات .

عاطفيًا: لا تنظر إلى الخلف واترك وراءك ما يزعجك أو يجعلك تعاني من وضع عاطفي متأزم أن العلاقة تمر حاليًا بأوقات عصيبة، تسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء فقد يؤثر الركود والهدوء سلبا على استقرار حياتك العاطفية والعائلية حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات للعازب , سارع إلى اعادة الامور إلى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقة التي تزعزعت مؤخرًا كما تضطرك المسؤوليات الضاغطة إلى اقفال باب قلبك قليلا وترك المسائل الشخصية إلى اوقات مناسبة.

وقد يهمك أيضاً :

Advertisements

مشاهير مواليد برج الحوت من الرجال والنساء

تعرّفي على مميّزات رجل برج الحوت عند الوقوع في الحب