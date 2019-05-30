"اقلبه وانزل".. أحدث صيحات بناطيل 2019 المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ربما لا يخلو "دولاب" ملابس أحدنا الآن من "البناطيل الجينز" التي فرضت نفسها على واجهات المحال والإعلانات، وأصبحت قطعة أساسية يلجأ لها الشباب في "الخروجات" أو عند الذهاب للعمل، وتنسيقها حتى في المناسبات الرسمية، وتنتشر كل عام منها تصميمات غير مألوفة تثير موجة من الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر تلك الصيحات الغريبة بنطلون الجينز الـ"مقلوب INSIDE OUT "

لكن هل فكر أحد في أصل فكرة الجينز الـ"مقلوب"، وأين نشأ، ومتى ظهر، أول مرة، للناس وأصبح موضة لهذا العام.

بحسب صحيفة "metro" البريطانية، فالعلامة التجارية Boohooهي من أطلقت هذا البنطلون، من ضمن مجموعتها لأزياء الصيف 2019، حيث استيقظت شخصية من الشركة في وقت مبكر من صباح أحد الأيام، وارتدت ثيابها في الظلام، ولم تلحظ أن "البنطلون مقلوب" والداخل أصبح إلى الخارج، بعد ساعة من وصولها العمل، دخلت في اجتماع للشركة ولتجنب الإحراج، قررت أن تظهر قصدها باعتمادها هذا الجينز، وأيضًا عرضه وجعله اتجاها أخيرا للموضة وسيحبه العملاء في 2019، ويبلغ ثمنه 75.99 دولار، أي ما يعادل 1.367 جنيه مصري.

وانتشرت صور البنطلون المقلوب بتصميماته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على تلك الموضة بسخرية، قائلاً: "هذه الموضة مميزة للغاية، لأنها تتيح لكم تكونوا cool وفاشونيستات وبالوقت نفسه إذا توسّخ البنطلون من جهة، تلبسوه على الجهة الأخرى، وما بتكونوا مجبورين تغسلوه بشكل دائم وبهذه الطريقة توفروا الأموال والتعب.