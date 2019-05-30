يعاني العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال من حساسية الصدر، أو ما تعرف بمرض الربو، الذي يعد أحد الأمراض التنفسية المزمنة والمسبب عادة لانتفاخ والتهاب الشعب الهوائية. ويرصد "هن" أعراض حساسية الصدر: ضيق التنفس. ألم بمنطقة الصدر. الشعور بضيق الصدر. السعال الشديد. Advertisements صعوبة النوم، والتنفس. صعوبة في الحديث، وربما يصل حد التلعثم فيه. الإحساس بإنقباضة القلب. استشارية توضح أسباب إصابة الأطفال بحساسية الصدر ​

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