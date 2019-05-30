طريقة تحضير الغُريبة دايت

للحفاظ على الوزن إلى حد ما يمكن تحضير غُريبة خفيفة، تلائم من يحاولون تخفيف السعرات الحرارية الكبيرة التي يتلقاها الجسم في العيد، ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير الغريبة دايت طريقة عمل بيتي فور سابليه المكونات كوب سكر دايت مخصص للحلويات 2 كوب من الزبد خفيف الدسم (لايت) 4 أكواب دقيق منخول مكسرات للتزيين طريقة عمل البسكويت بالبرتقال Advertisements الطريقة يخلط السكر والزبد، ويضرب في اتجاه واحد، لحين الحصول على قوام كريمي. يضاف الدقيق منخول تدريجيا للخليط السابق. يخلط العجين، حتى تكوين خليط سلس غير لاصق. طريقة عمل الكعك الناعم يشكل العجين على هيئة كرات، ثم ضغطها قليلا لتكوين شكل الغُريبة. تزين بالمكسرات، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة. ​

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