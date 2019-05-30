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يعتبر كحك العيد من أهم طقوس احتفالات المصريين، بعد انتهاء رمضان ودخول موسم العيد، ولكن تناوله بكثرة يتسبب في حدوث زيادة بالوزن، وللتغلب على زيادة الوزن نقدم لكم طريقة عمل الكحك الدايت بخطوات الشيف سالى فؤاد.
مكونات
500 جم دقيق أبيض.
معلقة ريحة الكعك.
رشة ملح.
3 ملاعق سمسم نصف تحميصة (اختياري للنكهة الحلوة).
150جرام سمنة بلدي.
نصف كوب ماء فاترمعلقة صغيرة.
خميرة جافة.
معلقة صغيرة سكر.
طريقة التحضير
في وعاء يتحمل حرارة يوضع الدقيق ثم توابل الكحك ورشة الملح والسمسم و لا يقلب حتى يقدح السمن على النار ويصب على السمسم حتى يحمصه ويخرج نكهته.
يقلب حتى امتزاج كل المكونات جيدا ثم يترك على جنب حتى تجهيز الماء مع الخميرة والسكر ثم يصب قليلا على العجين اثناء العجن حتى يلم العجين.
لا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد.
"يكور" ويحشى بالعجمية او المكسرات أو الملبن أو العجوة حسب الرغبة ثم يشكل ويوضع على صواني فرن ويغطى ويترك يخمر نصف ساعة.
يخبز على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا، ويرش بسكر عند التقديم.
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