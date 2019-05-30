طريقة عمل المحشي الدايت

"المحشي الدايت" من الوجبات التي بدأت تلقى رواجًا كبيرًا بين الأسر المصرية، وسط سعى العديد من ربات البيوت لإعدادها على وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وفيما يلي، خطوات إعداد محشي الدايت على طريقة سالي فؤاد، وفقا لما نشرته على موقعها الإلكتروني:-

المكونات

- ورق كرنب مسلوق في ماء مع ملح وكمون

- 1 كوب عصير طماطم

- ملعقة كبيرة زيت

- 2 بصلة مفرومة

- حزمة كسبرة مفرومة

- 1 كوب جزر مبشور

- 1 كوب كوسة مبشورة

- كوب لحمة مفرومة معصجة

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- ملح وفلفل وكسبرة جافة

- رشة قرفة

- حزمة شبت مفرومة

- حزمة بقدونس مفرومة

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كمون

- مرقة خالية الدسم

طريقة التحضير

- وضع الزيت في الحلة، مع إضافة البصل حتى تبدل لونه قليلا.

- إضافة عصير الطماطم داخل الحلة نفسها حتى الغليان، ثم يتم وضع ملح وفلفل ثم ترفع من على النار.

- تخلط كافة المقادير كلها، لتستخدم في "حشو" ورق الكرنب، ثم يترك على النار حتى يطهى جيدًا.

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