الامارات | عجمان تدخل «غينيس» بأطول طبق هريس

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تدخل «غينيس» بأطول طبق هريس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في تسجيل رقم قياسي بموسوعة «غينيس» بأطول طبق هريس في العالم، بطول 16 متراً، وعرض 2.34 متر، وبارتفاع سنتيمترين.
وأعلنت الدائرة أنها ارتأت تنظيم مبادرة «هريسكم عندنا»، لتقديم الطبق الشعبي لبيوت في الإمارة، إذ وزعت فرق العمل 800 طبق على الأسر المتعففة.
وشكلت الدائرة فريق عمل للمبادرة، مكوناً من كفاءات عملت على مدار 10 أيام متواصلة، لتخرج «هريسكم عندنا» بأفضل حلة، جامعةً الأفراد من مختلف مناطق الإمارة للمشاركة في مائدة واحدة؛ لتوطيد أواصرهم الاجتماعية والتقريب بين الجميع.
وأكدت الدائرة أن المبادرة شهدت، ومنذ الإعلان عنها، استجابة كبيرة من كل الدوائر في الإمارة.
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