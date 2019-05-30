الامارات | حصة بوحميد و20 طفلاً في رحلة تسوّق لكسوة العيد بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد و20 طفلاً في رحلة تسوّق لكسوة العيد بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رافقت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، 20 يتيماً من براعم الهلال الأحمر، في رحلة تسوّق بمحال ملابس في دبي، لشراء احتياجاتهم من كسوة العيد، ضمن فعالية «كسوتكم فرحتنا»، التي تأتي استعداداً لعيد الفطر المبارك.

واستهلت وزيرة تنمية المجتمع الفعالية بمشاركة الأطفال في رسم بطاقات معايدة وتبادلها معهم، وتوزيع الهدايا والبالونات عليهم، والتقاط صورة جماعية مع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 أعوام.

وأكدت حصة بوحميد أن «كسوتكم فرحتنا» تأتي في إطار فعالية إنسانية ومبادرة مجتمعية، توافق القيم الإنسانية السامية التي يحفّزها عام التسامح 2019 في دولة الإمارات، لاسيما في شهر رمضان المبارك، سواء على مستوى المجتمع أو الأفراد، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة كونها تسعى إلى ترسيخ فعل الخير وتعميم العطاء، انعكاساً لقيم عُليا غرستها قيادتنا في مجتمع الإمارات المتفاعل دائماً مع الأفكار الإيجابية والهادفة.

وأشارت وزيرة تنمية المجتمع إلى خصوصية الفعالية، كونها تلامس الاحتياجات المادية والمعنوية للأطفال، وترسم ملامح الفرح والسعادة على وجوه الصغار، كما تعزز أواصر التلاحم والتقارب والتكافل المجتمعي وفق أسس وتعاليم ديننا الحنيف.

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وأكدت أن المبادرة حققت نتائج مضاعفة من خلال توفيرها كسوة العيد للأطفال، أثناء مشاركتهم التسوق لتأمين أجواء ممتعة وإيجابية لاستقبال العيد، إلى جانب كونها حققت الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع، تحفيزاً لمبادرات العطاء المجتمعي والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن الفعالية نظمت بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع، ومركز روافد للتطوير والتعليم، والهلال الأحمر الإماراتي - مركز دبي، وشارك فيها قيادات وموظفو الوزارة، وعدد من المسؤولين في الهلال الأحمر ومركز روافد، الذين اصطحبوا الأطفال للتسوق، ومتابعة شراء ما يلزمهم ويرغبون به، استعداداً للعيد.

حصة بوحميد:

«الفعالية تعزز أواصر التلاحم والتقارب والتكافل المجتمعي، وفق أسس وتعاليم ديننا الحنيف».