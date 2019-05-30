الامارات | مبتكرون شباب في ضيافة جامعة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون شباب في ضيافة جامعة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جامعة أبوظبي مجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء العالم المشاركين في لقاء «إيسترين هيميسفير» في الإمارات، وذلك ضمن برنامج الزمالة للابتكار، الذي ينظمه معهد هاسو بلاتنر للتصميم في جامعة ستانفورد.

ويضم برنامج الزمالة فئة مختارة من الطلبة الذين يعملون كمجموعة عالمية، بهدف الحصول على الخبرات والمعارف اللازمة، وصقل شخصياتهم للانخراط في العالم المعاصر بما فيه من تعقيدات. ويمكن للمبتكرين الشباب الاستفادة من التجربة التي اكتسبوها خلال ورش العمل التي يضمها البرنامج لمساعدة نظرائهم على بناء قدراتهم الإبداعية، وتطوير حلول مبنية على بحوث دقيقة للتحديات العالمية التي يواجهونها، ما يمكنهم بالتالي من الإسهام في بناء مستقبل أفضل.

ومثل جامعة أبوظبي في نسخة هذا العام للملتقى، روبينا قريشي، منسقة المساقات في الجامعة، إلى جانب سبعة طلاب من الجامعة، الذين انضموا إلى مجموعة تضم 75 طالباً وطالبة و10 منسقين جامعيين من أكثر من 20 مؤسسة تعليم عالٍ من الولايات المتحدة الأميركية والهند والإمارات وبلغاريا. ويهدف الملتقى السنوي إلى تعزيز التواصل بين روّاد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، لدعم الأفكار الرائدة والمبتكرة، وتمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة للتغيير في مؤسساتهم التعليمية.

وقالت المشاركة في برنامج الزمالة للابتكار، روبينا قريشي: «يوفر البرنامج فرصة للمشاركين لاستكشاف سُبل الابتكار التي تمكنهم ليصبحوا روّاد التغيير في قطاع التعليم العالي، إذ يوفر البرنامج إمكانات التواصل بين الشباب في بيئة إبداعية تمكنهم من العمل الجماعي لبناء ثقافة التغيير».