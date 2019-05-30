الامارات | «نيويورك أبوظبي» تحتفل بخريجي الدفعة السادسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك أبوظبي» تحتفل بخريجي الدفعة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جامعة نيويورك أبوظبي بتخرج الدفعة السادسة من طلابها ضمن مراسم خاصة كرّمت إنجازاتهم، واحتفت بروحهم الإبداعية وشغفهم الأكاديمي الذي توّج بالتخرج، حيث شهدت الاحتفالية، التي احتضنها حرم الجامعة على جزيرة السعديات، منح الشهادات إلى نحو 275 طالباً وطالبة من أكثر من 75 دولة.

حضر مراسم التخرج كل من رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، ويليام آر. بيركلي، ورئيس جامعة نيويورك، أندرو هاملتون، ونائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ألفريد بلوم، كما حضر أكثر من 1400 ضيف.

وأظهرت دفعة 2019، التي تُعدّ أكبر الدفعات التي تخرجت في تاريخ الجامعة، مستويات عالية من التميّز الأكاديمي على مدار سنوات الدراسة الأربع، سواء في الأنشطة الصفيّة أو اللّاصفية، وشارك الطلاب في نواد طلابية وأنشطة رياضية ومجتمعية عدة في أبوظبي.