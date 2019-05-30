الامارات | تكريم الفائزين بمسابقة «أفضل مُرتل» في المهرجان الرمضاني

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بمسابقة «أفضل مُرتل» في المهرجان الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار، أول من أمس، في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج، على فعاليات المهرجان الرمضاني الـ14 الذي نظمه نادي تراث الإمارات برعاية سموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السموّ رئيس الدولة رئيس النادي، حيث كرّم الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، الفائزين بمسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم لفئتي الشباب والأشبال، والجهات الراعية والداعمة والإعلاميين.

حضر التكريم إلى جانب سموّه، علي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، وفضيلة الشيخ الدكتور أنس محمد قصَّار، رئيس لجنة التحكيم لمسابقة «أفضل مُرتل للقرآن الكريم»، وأعضاء اللجنة، وسلطان الظاهري، مدير عام اتصالات أبوظبي، (الراعي الرئيس)، وأحمد سالم الراشدي، الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي، (الراعي الرسمي)، وممثلو الجهات الداعمة والراعية للمهرجان، وعدد من مديري الإدارات المسؤولين في النادي، وذوو المتسابقين، وممثلو وسائل الإعلام، وجمهور غفير من متابعي فعاليات المهرجان. وفاز بمسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم لفئة الشباب محمد علي فروخ من المغرب، فيما فاز عن فئة الأشبال محمد أمين عبدالسلام أمطيل من المغرب أيضاً، وحظي الفائزون بالمراكز الـ10 الأولى لكل فئة بالتكريم، كما تم تكريم لجنة تحكيم المسابقة، وممثلي الجهات الراعية والداعمة، والإعلاميين الذين رافقوا بتغطياتهم فعاليات المهرجان. وألقت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، فاطمة مسعود المنصوري، كلمة شكرت فيها سموّ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على اهتمام سموّه بتنظيم هذا المهرجان، الذي يثبت أهميته عاماً بعد عام على خريطة المهرجانات الثقافية والدينية على مستوى المنطقة، بما يحمله من مضمون ثقافي وفكري يغني جمهوره بأطياف من الدين والعلم والثقافة والترفيه، ويشجع أبناء المسلمين في مسابقته القرآنية المباركة على الإقبال على كتاب الله، كما ثمّنت دور شركاء النادي من الرعاة والداعمين للمهرجان.