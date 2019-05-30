الامارات | «دبي للثقافة».. حضور فاعل في «نحن المتاحف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة».. حضور فاعل في «نحن المتاحف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في الحدث السنوي العالمي البارز «نحن المتاحف 2019»، الذي أقيم في متحف كاتوفيتشي سيليزيا في بولندا، في الفترة ما بين 27 وحتى 29 مايو الجاري، وجمع باقة متميزة من المهتمين بالمتاحف والفنانين ورجال الأعمال. وعززت الهيئة، من خلال مشاركتها، حضور دبي كمركز عالمي للصناعات الإبداعية، ووجهة حضارية تضم أبرز المتاحف التي تروي حكايا التاريخ، وتحتضن التراث، وتعانق الماضي بعراقته وكنوزه، لتعزز المشهد الثقافي والفني للإمارة، وتثري الوعي بما تمتلكه من رصيد غني.

وبرزت جهود «دبي للثقافة» واضحة وجلية في دعم الأنشطة الثقافية، التي تنظمها سفارة دولة الإمارات في بولندا، وتشارك فيها جنباً إلى جنب مع «السركال أفنيو»، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس النظرة المستقبلية للقطاعات المختلفة في أرجاء الدولة، والتي تُسخِّر التعاون في ما بينها بهدف تطوير الاقتصاد الإبداعي.

وقالت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، إن «نحن المتاحف» حدث مميز، وفرصة مهمة تحرص الهيئة على استثمارها بأفضل صورة، من أجل تعزيز المشهد الثقافي والفني لدبي، بين أفراد مجتمع المتاحف الدولي، وأضافت: «نحرص على المشاركة في الفعاليات والأحداث التي تعزز حضور الهيئة على المستوى العالمي، ويعد (نحن المتاحف) منصة ثقافية تُقدِّم تراثنا العريق بشكل متميز لمختلف الثقافات، وتفتح الأبواب للمشاركين للاطلاع على المستوى الحضاري الذي تعكسه متاحفنا، كما توفر مُشاركتنا فرص التواصل مع الثقافات الأخرى، ما يثري تجاربنا وخبراتنا في هذا المجال».

ومثلت منى القرق، مدير إدارة المتاحف بالإنابة، الهيئة في هذا الحدث، واستعرضت متحف الشندغة في عرض تناولت فيه إعادة إحياء وتطوير منطقة دبي التاريخية التي تقع ضمن محيط خور دبي، بشكلٍ يسهم في تحويلها إلى مركز ثقافي فريد. وركزت على أهمية أرشفة المحتوى التاريخي، ليكون بمثابة مرجع يتيح كل المعلومات والوثائق والمعارف للأجيال القادمة. كما شاركت منى القرق في جلسة نقاشية، بعنوان: «المتاحف والنظم الإيكولوجية الديمقراطية الجديدة».