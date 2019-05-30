الامارات | رواق الفن يطلق كتاباً عن أعمال زيمون

شكرا لقرائتكم خبر عن رواق الفن يطلق كتاباً عن أعمال زيمون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رواق الفن، المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، أول مشروع كتابي يتناول أعمال الفنان زيمون.

ويتضمن الكتاب مقالات بقلم خمسة قيّمين فنيين وكتاّب عالميين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتألف من 175 صفحة مع قسم خاص للصور الملوّنة التي تستعرض الأعمال التركيبية الشاملة للفنان.

وينحدر الفنان السويسري زيمون من العاصمة بيرن، وينفرد بابتكار منحوتات فنية صوتية أو أعمال هندسية صوتية، وحازت إبداعاته العديد من الجوائز، وشاركت في معارض في فرنسا وكوريا والبرازيل والولايات المتحدة. ويأتي نشر هذا الكتاب بالتزامن مع استضافة المعرض الأول للفنان في المنطقة، ويُعدّ أول دراسة تتناول ممارسات زيمون المبتكرة، كونه يحظى بمتابعة لافتة من قبل القيمين والنقاد الفنيين في مجال التأليف الصوتي والأعمال التركيبية.

وتولت رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمديرة التنفيذية لرواق الفن، مايا أليسون، تحرير الكتاب وكلّفت نخبة من الأساتذة والقيّمين الدوليين بكتابة المقالات، بمن فيهم القيّم الفني غويدو كوميس، والكاتب أليكساندر شولتز، ومؤرخة الفنون السويسرية كارين تيسو، والصحافية أليساندرا بوروتو، والفنانة مونيكا باتي.

ونشرت دار «أكادية» الكتاب، الذي أطلق خلال أمسية خاصة بمناسبة الأسبوع الختامي لمعرض زيمون، الذي يُقام حالياً في رواق الفن، إذ شهدت الأمسية جلسة حوارية ضمت كلاً من آن ريناهان من دار النشر، ومحررة الكتاب مايا أليسون، وتناولتا العملية المتخصصة لإعداد كتب عن الأعمال الفنية باللغة العربية والإنجليزية.

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يشار إلى أن المعرض مستمر حتى بعد غد.

175

صفحة يقع فيها

الكتاب، الذي يتضمن

مقالات بقلم خمسة

قيّمين فنيين.