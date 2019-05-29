"مفيش احترام للشهر الكريم".. إطلالة ريم مصطفى الجريئة تعرضها للانتقادات

تألقت الفنانة الشابة ريم مصطفى، خلال حفل سحور فضائية MBC، مساء أمس، بفستان فضفاض بلوني الذهبي والأسود.

وجاء تصميمة، بأكمام طويلة، وفتحة صدر واسعة، أظهرت اللون البرونزي، كما اعتمدت على لون شعر مختلف، حيث تخلت عن الأشقر، واعتمدت على الذهبي الغامق.

وشاركت "مصطفى" متابعيها، بالصور من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأشاد العديد بإطلالتها وأناقتها، في حين انتقدها البعض، بسبب الفستان المكشوف، الذي وصفه البعض بالجريء، فعلقت إحدى المتابعات قائلة: "بالنسبة للشهر الكريم مفيش احترام"، وأضافت الأخيرة: "طب اعملوا احترام لرمضان".

في حين ردت الأخرى: "هو مش مفتوح شوية".

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يذكر أن الحفل جمع بين العديد من الفنانات والفنانين، أبرزهم إنجي المقدم، مي عمر، والمخرج محمد سامي.

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