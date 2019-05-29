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شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، بعدة صور خلال حضورها سحور فضائية MBC عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مي بصحبة زوجها المخرج محمد سامي، وهو يحتضنها، ويحتضن الفنانة إنجي المُقدم بنفس اللحظة، الأمر الذي أثار الجدل حولهما.
فعلقت أحدهما قائلة: "إزاي يعني تتجوزي واحد بيحضن ست غيرك كده ازاي"، وتابعت الأخرى: "أنا مش متخيلة إني ممكن في يوم يبقى جوزي حاضني أنا وواحدة تانية وبيبوس إيدينا، إيه الفرق بيني وبينها".
واختتمت الأخيرة مستنكرة: "إيه الستات اللي مبتغرش على إجوازها دي".
يذكر أن مي وإنجي متشاركتان هذا العام، بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر "إيه الستات اللي مبتغرش دي".. محمد سامي يحتضن زوجته مي عمر وإنجي المقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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