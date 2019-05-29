أجدد إصدارات مكياج مستوحاة من أشهر المسلسلات والأفلام

"جيم اوف ثرونز"، فيلم "علاء الدين"، "مارفل"، وغيرها من المسلسلات والأفلام الأجنبية، باتت حديث الساعة في الآونة الأخيرة. آلاف الأشخاص من حول العالم يشاهدونها وينتظرونها بفارغ الصبر. فهي لم تخترق شاشات التلفزيونات والسينما فقط، بل أيضًا دخلت عالم الجمال مع إصدارات مكياج لدور معروفة، مستوحاة من هذه المسلسلات والأفلام.

وفي هذا السياق، طرحت دور مكياج عديدة مستحضرات، تمكّن النساء أحيانًا من تطبيق مكياج أشهر الممثلات في الأفلام.

مؤخرًا، طرحت علامات جمالية مثل M.A.C وUrban Decay مجموعات من منتجات مكياج زيّنت بشعارات وصور نجوم Game of thrones وAladdin وMarvel’s Avengers. لا شكّ أن هذه الطريقة ستجذب النساء لشراء مستحضرات مكياج ذات اصدارات محدودة ومميّزة. هذه الخطوة هي لسيت بجديدة، فالعديد من دور المكياج وعلى مرّ السنين، قامت بطرح مجموعات مستوحاة من أشهر الأعمال التلفزيونية العالمية. كل التفاصيل تجدينها في السطور أدناه.

إصدارات مكياج جديدة مستوحاة من أشهر المسلسلات والأفلام

مجموعة مكياج Urban Decay x Game of Thrones

بعد عرض 8 مواسم من صراع العروش، قامت علامة اوربان ديكاي بطرح مجموعة مكياج مستوحى من هذا المسلسل Urban Decay x Game of Thrones. تتضمن المجموعة الجديدة 6 قطع مكياج من باليت آيشادو، أحمر خدود، روج، آيلاينر وغيرها، زيّنت بصور من أشهر الأمكنة التي ظهرت في Game of thrones. تشمل هذه المنتجات الجديدة ألوان معدنية وترابية بارزة لتسفيدي منها في فصل الصيف.

مجموعة مكياج Disney Aladdin Collection by MAC

سرقت علامة ماك الأنظار بمجموعتها الجديدة المستوحاة من فيلم علاء الدين. تشمل إصدارات المكياج الجديدة من M.A.C بودرة مضغوطة، روج باللون الزهري وباليت آيشادو ذات الألوان المعدنية الزاهية المستوحاة من مكياج الأميرة Jasmine في فيلم علاء الدين.

مجموعة مكياج Ulta Beauty Collection X Marvel’s Avengers

أيضًا من بين إصدارات المكياج المستوحاة من المسلسلات والأفلام، طرحت مجموعة Ulta Beauty Collection X Marvel’s Avengers. ستجدين فيها روج لامع وناشف، أحمر خدود وباليت آيشادو، بألوان الزاهية، حملت كل واحدة منها أسماء مقتبسة من افنجرز. كما زينت المنتجات التي تأتي معها حقيبة صغيرة، بشعارات الفيلم.

إصدارات مكياج مستوحاة من أشهر المسلسلات والأفلام على مرّ السنين

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كما ذكرنا في المقدمة، إن اقتباس أشكال لإصادارات مكياج جديدة من شعارات أشهر الأفلام والمسلسلات هي ليست بخطوة جديدة بل إنها بدأت منذ سنوات عدّة. بالعودة إلى الأعوام الماضية، كنا نشهد هذه الموجة بإصدارات مكياج مخصصة للمراهقات والأطفال. أما الآن، باتت كل النساء ينتظرن المجموعات المحدودة المميزة المستوحاة من أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة، سرقت قلوب الجميع بأحداثها وممثليها. سنعرض عليكِ بالصور، أبرز إصدارات المكياج المستوحاة من من أشهر المسلسلات والأفلام على مرّ السنين، أطلقتها علامات جمالية مثل Essence وSephora وRevlon وELF وغيرها الكثير.

مجموعة مكياج ELF The Little Mermaid من ايلف

مجموعة مكياج Rocky Horror Collection by MAC من ماك

مجموعة مكياج Sephora Disney Princess Jasmine من سيفور

مجموعة مكياج The Amazing Spider-Man 2 by Revlon من ريفلون

مجموعة مكياج Essence The Twilight Saga Breaking Dawn من ايسينس

مجموعة مكياج MAC the Simpsons من ماك

مجموعة مكياج Ursula by ELF من ايلف

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