نجمات رمضان 2019 يتألَّقن بصبغة شعر أسود

تميّزت مسلسلات رمضان 2019 بالظهور الجميل لأهم نجمات العالم العربي اللاتي اشتهرن بجمالهن وأناقتهن المعهودة. سيرين عبدالنور

لفت الكثير من بطلات مسلسلات رمضان أنظار المشاهدين بشعرهن الأسود، لا سيما النجمة سيرين عبدالنور بطلة مسلسل "الهيبة الحصاد" التي ظهرت بشعر أسود طويل وأملس. نادين نجيم

وظهرت النجمة نادين نسيب نجيم نجمة مسلسل "خمسة ونص" بشعر أسود ناعم طويل بعد أن اعتمدت الشعر القصير من فترة، وهناك نجمات تعودنا عليهن بالشعر الأسود مثل نجمات مسلسل الباشا حيهان خمّاس ومنال طحان، أما نجمة مسلسل آخر الليل تينا يموت ظهرت أيضا بالشعر الأسود الكاريه الناعم، كما أن نجمة مسلسل حرملك جيني أسبر ظهرت أيضا بشعر أسود طويل.

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