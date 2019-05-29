سرّ الجمال الطبيعي والملامح الناعمة للبنانية نادين نسيب نجيم

لفتت نادين نسيب نجيم منذ اختيارها ملكة جمال لبنان لعام 2004، الإعلام والحضور بجمالها الطبيعي وملامحها الناعمة لتصبح نجمة منافسة في الوسط العربي لأهم النجمات.

تميّزت نادين نسيب نجيم بجمالها وبتقديمها أجمل الأدوار الدرامية مع أشهر ممثلي العالم العربي، أما جماليا تتميز نادين ببشرة سمراء تميل إلى البرونزية وعينين لوزيتين وشعر أسود ناعم الملمس، إلى جانب جسدها الرشيق وقوامها اللافت، وهي معروفة بالغمازة الطبيعية والشامة السوداء على الخدين التي تزيدها جمالا مع ابتسامتها المشرقة.

أزياؤها هي الأكثر أناقة على الإطلاق، نراها ترتدي من أهم وأشهر مصممي الأزياء العالميين وتدرك كيفية إظهار مفاتنها الجمالية من خلال قصة الفستان واللون الذي يناسب شخصيتها وذوقها الرفيع، أما مكياجها وتسريحات شعرها دائما تكون بسيطة وطبيعية بعيدا عن المكياج الصارخ المبالغ فيه ورفعات الشعر المعقدة.

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حافظت نادين نسيب نجيم ملكة على مر السنين، على عرش الجمال لسنوات وما زالت الأكثر نعومة وأنوثة حتى اليوم، وسر جمالها يعود لاهتمامها المستمر بممارسة الرياضة، واختيارها الإطلالات المناسبة لها، إضافة إلى غذائها الذي يزيدها رشاقة وصحة.

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الفنانة نادين نسيب نجيم تشارك جمهورها صورة لها عبر "إنستغرام"